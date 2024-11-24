G2「第11回レディースチャレンジカップ」と並行開催のボートレース下関SG「第27回チャレンジカップ」は24日、12Rで行われ、河合佑樹（37＝静岡）が他艇を寄せつけず逃げ切って1着。SG初出場初優勝で賞金3600万円などを獲得して、前日の賞金ランク46位から一気に18位以内に浮上。SGグランプリ（12月17〜22日、住之江）初出場を決めた。2着に地元・山口支部の寺田祥、3着に土屋智則が入り、3連単＜1＞＜3＞＜4＞は1520円（5番人気