＜大相撲十一月場所＞◇千秋楽◇24日◇福岡・福岡国際センター【映像】女性客を虜にするモデル体型のイケメン力士身長190センチのモデル体型、19歳のイケメン力士が、着実にファンを増やしている。この日も存在感たっぷりな姿で相撲を取ると、女性客が大喜び。コメント欄には「こりゃ惚れる」「恋してるやん」などの声が寄せられていた。その力士とは序二段二十二枚目・米沢龍（境川）。身長190センチ、体重131.6キロという恵