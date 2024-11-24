戸郷がまさかの2被弾4失点となった(C)Getty Images侍ジャパンは11月24日、東京ドームで「ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12」のスーパーラウンド決勝戦で台湾と対戦。【プレミア12写真】侍ジャパンが再び世界一に挑む！宮崎−名古屋で始動、そして決戦へ先発の戸郷翔征は二死からチェン・ジェシェンに二塁打を浴びたが、後続を打ち取ると、2回は三者凡退。3回は二死一・三塁のピンチを背負ったものの無得点でしのぐと、4