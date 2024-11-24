プレミアリーグ第12節イプスウィッチ戦がマンチェスター・ユナイテッドでの初陣となるルベン・アモリム監督はメイソン・マウント（25）への期待感を語った。英『Daily Mail』が報じている。昨夏にチェルシーからユナイテッドへと移籍してきたマウントだが、怪我に苦しんでおり、同クラブでは公式戦26試合で1ゴール1アシストのみ。5500万ポンドもの移籍金でやってきた同選手はここまでユナイテッドではインパクトを残せておらず、批