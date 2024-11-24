吉高由里子主演の大河ドラマ「光る君へ」（NHK総合・日曜午後8時〜ほか）の24日放送・第45回より、主人公・まひろ（紫式部／吉高）が大宰府に向かうこととなり、かつてまひろを裏切った宋の見習い医師・周明（松下洸平）との再会が描かれた。ドラマの美術を監督する山内浩幹チーフデザイナーと、大宰府のセットデザインを担当した枝茂川泰生デザイナーが、「歴史公園えさし藤原の郷」でのロケも交えた美術の裏側を語った。松下