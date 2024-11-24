吉高由里子が紫式部（まひろ）役で主演を務める大河ドラマ「光る君へ」（NHK総合・日曜午後8時〜ほか）で、一条天皇（塩野瑛久）と定子（高畑充希）の第一皇子・敦康親王を演じる歌舞伎俳優の片岡千之助（24）。劇中、平安貴族社会の最高権力者である左大臣・藤原道長（柄本佑）の思惑によって東宮の座を奪われ、悲劇的な運命をたどる“薄幸なプリンス”として描かれた。片岡が大河ドラマ初出演作となった本作の撮影、権力争いに