吉高由里子が紫式部（まひろ）役で主演を務める大河ドラマ「光る君へ」（NHK総合・日曜午後8時〜ほか）で、平安貴族社会の最高権力者として語り継がれる藤原道長を演じる柄本佑。11月17日放送・第44回「望月の夜」では、道長の傲慢の象徴との説もある歌「この世をば〜」を詠むシーンがあり、柄本がその裏側を語った。道長が詠んだ「この世をば我が世とぞ思ふ望月の欠けたる事も無しと思へば」は、藤原実資の日記「小右記」に記