吉高由里子が紫式部（まひろ）役で主演を務める大河ドラマ「光る君へ」（NHK総合・日曜午後8時〜ほか）では、24日放送・第45回よりまひろが大宰府に赴く展開となり、ラストでは松下洸平演じる周明（ヂョウミン）が第24回（6月16日放送）以来、約5か月ぶりに再登場。周明は日本生まれ・宋育ちの見習い医師という設定で、まひろにある目的をもって接近するミステリアスな役どころで反響を呼んだ。周明をはじめ、脚本を手掛けた大石