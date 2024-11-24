女優・吉高由里子主演のＮＨＫ大河ドラマ「光る君へ」（日曜・午後８時）の第４５話が２４日に放送され、藤原道長役を演じる柄本佑のリアル剃髪シーンにネットは衝撃を受けた。同作は１９９６年「ふたりっ子」（ＮＨＫ連続テレビ小説）、２０１０年「セカンドバージン」（ＮＨＫ）などを手がけた大石静氏が脚本を担当。大石氏は０６年「功名が辻」に続き２回目の大河となる。物語は平安時代を舞台に、世界最古の女性による小説