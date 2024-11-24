マニアと味わう「ご当地カップ麺」の世界第百四十六回まるか食品「ペヤング 超大盛やきそばハーフ＆ハーフ 沖縄そば風＆台湾まぜそば風」文・写真：オサーンカップ麺ブロガーのオサーンです。「ご当地カップ麺」連載の第百四十六回目となる今回は、まるか食品の「ペヤング 超大盛やきそばハーフ＆ハーフ 沖縄そば風＆台湾まぜそば風」を紹介します。「ペヤング」の名物商品のひとつである、麺ブロック2個と2つの味のソースが入っ