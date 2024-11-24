◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２ファイナル▽決勝日本―台湾（２４日・東京ドーム）大会２連覇を狙って今大会無傷の８連勝、国際大会２７連勝で決勝に進出した侍ジャパンは、先発の戸郷翔征投手（巨人）が２被弾を含む５回７安打４失点で降板した。６回からは２番手左腕・隅田知一郎投手（西武）がマウンドに上がった。初回に２死から二塁打を許したが、無失点発進だった戸郷。２回は３者凡退で