ＮＨＫ大河ドラマ「光る君へ」（日曜・後８時）で藤原道長役を演じている俳優の柄本佑がこのほど取材会を行った。「源氏物語」の作者・紫式部／まひろ（吉高由里子）の半生を描く同作で、柄本演じる道長は、まひろのソウルメイト的な存在として描かれてきた。平安の世で最高権力者に上り詰めたが、２４日放送の第４５回「はばたき」で出家を決意。ここまで長らく伸ばしてきた長髪を剃（そ）り落とす剃髪（ていはつ）シーンは視