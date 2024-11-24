性犯罪やセクハラの被害者が、所属する企業や団体に十分な対応を取ってもらえなかったり、周囲から嫌がらせを受けたりする「二次被害」に声を上げ始めている。１０月には元大阪地検検事正から性的暴行を受けた女性検事が記者会見し、二次被害を訴えた。専門家は「社会全体が被害者への理解を深める必要がある」と指摘する。（林信登、浅野榛菜）被害者に「人格障害」「加害者が守られ、被害者の自分が悪者になっている」。神奈