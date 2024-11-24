ばんえい十勝の長部幸光調教師は、11月24日に帯広競馬場で行われた第6Rで自身が管理するツガルノセンショウが優勝し、通算1000勝を達成した。長部幸光調教師の1000勝達成は歴代30人目（現役21人目）となり、調教師開業29年目での記録達成となった。また、ばんえい十勝では通算1000勝達成の表彰式実施が予定されている。【ばんえい・クインカップ】鈴木恵介騎手・重賞通算100勝…ミュウで快勝「続けてきた一つの結果」長部幸光調