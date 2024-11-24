任期満了に伴う鹿児島市長選は２４日投開票が行われ、無所属現職の下鶴隆央氏（４４）が、無所属新人で元市議の桂田美智子氏（７１）＝共産推薦＝を破り、再選を果たした。投票率は２７．２１％で前回（３８．１６％）を下回った。下鶴氏は、待機児童の解消や行政手続きのデジタル化の実績などを訴え、幅広い支持を得た。桂田氏は少子化対策や地域活性化などを主張したが、及ばなかった。