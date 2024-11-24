米国・ＡＥＷのＰＰＶ「ＦｕｌｌＧｅａｒ」（２３日＝日本時間２４日、ニュージャージー州ニューアーク）で、ＡＥＷインターナショナル王者のＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝２９）が、値千金の防衛を果たした。「ドン・キャリス・ファミリー」のエース格にのし上がり、１０月には王者ウィル・オスプレイとリコシェの３ＷＡＹ戦を制して同王座を奪取。ＡＥＷ初戴冠となり、この日は元ＷＷＥで世界的ハイフ