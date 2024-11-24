NHKで好評放送中の大河ドラマ「光る君へ」。第四十五回で、「源氏物語」を書き上げた主人公まひろ／紫式部（吉高由里子）は内裏を去り、旅に出た。それを知った藤原道長は、その権力を息子・藤原頼通（渡邊圭祐）に譲って出家。物語が最終盤に差し掛かった今、“出家”という大きな節目を迎えた道長役の柄本佑が、これまでの撮影を振り返ってくれた。−第四十五回で道長が出家しました。柄本さんがそれまで伸ばしてきた髪を実際