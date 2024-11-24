◆大相撲九州場所千秋楽（２４日、福岡国際センター）東小結・若元春（荒汐）が西関脇・大栄翔（追手風）を突き落として三役として１０勝目を挙げた。取組後、八角理事長（元横綱・北勝海）は「これが第１歩でしょう。内容はイマイチだけど、逆にこの１勝は大きい」と話した。また審判部の高田川部長（元関脇・安芸乃島）は「扉を握ったというところですね。これから開けて、中に入らなければいけない。第１歩、そうですね。