◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２ファイナル▽決勝日本―台湾（２４日・東京ドーム）大会２連覇を狙って今大会無傷８連勝、国際大会２７連勝で決勝に進出した侍ジャパンは、両軍無得点の５回に先発の巨人・戸郷翔征投手がソロ、３ランと２発を浴びて４点のリードを許すまさかの展開となった。初回に２死から二塁打を許したが、無失点発進だった先発の戸郷。２回は３者凡退で抑え、３回は２死一、