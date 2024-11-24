作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00〜19:55）。11月24日（日）の放送は「村上RADIO〜村上の世間話5〜」をオンエア。好評の「村上の世間話」シリーズは、村上さんが何気ない日常の中で体験したエピソードを、村上DJが選曲したグッドミュージックとともにお届け。この記事では、40年ほど前の東京・青山通りでのエピソードを語ったパートを紹介します。◆Randy