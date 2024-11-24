◇第3回WBSCプレミア12 決勝 日本-チャイニーズ・タイペイ(24日、東京ドーム)ここまで無敗をほこり、大会連覇がかかっている侍ジャパン。しかし5回表、チャイニーズ・タイペイにホームラン2本で4点の先制を許しました。この日の侍ジャパンの先発・戸郷翔征投手。初回、ツーアウトからツーベースヒットで得点圏にランナーを背負いましたが、後続から三振を奪い無失点で立ち上がります。その後も三振5つを奪うなど安定した投球で4回