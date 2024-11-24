「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓＷＢＳＣプレミア１２・決勝、日本代表−台湾代表」（２４日、東京ドーム）日本代表が五回に先制を許した。先発・戸郷が林家正に一発を浴びた。０−０の五回先頭で林に１５０キロの直球を捉えられて、右中間に一発を食らった。現地につめかけた台湾ファンも歓喜。台湾国旗がスタンドで揺れた。さらになおも１死一、二塁から３番・陳傑憲に痛恨の３ランを浴びた。打球を見届けた右腕は苦々し