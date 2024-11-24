東京ディズニーリゾートでは「ディズニー・クリスマス」が、2024年12月25日（水）まで開催中。今回は、遊びに行ったら満喫するために事前にチェックしておきたい、両パーク注目のクリスマス感たっぷりな限定グッズやお土産に買いたい可愛いお菓子を紹介します。ディズニーシー限定のぬいぐるみチャームなどのクリスマスらしいスペシャルグッズまずは「ディズニー・クリスマス」ならではのスペシャルグッズをチェックしておきましょ