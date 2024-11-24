Amazonでは、2024年11月29日（金）から12月6日（金）にかけて「Amazon ブラックフライデー 2024」が開催される。これに先駆けて、2024年11月22日（金）からは「アマゾンブックス」で書籍を対象としたオトクなキャンペーンもスタート。どんな内容になっているのか、さっそく見ていこう。アマゾンブックスキャンペーン特設ページ「Kindle Unlimited」最初の3カ月99円に！今回のキャンペーンにおいて、まず注目したいのがAmazon