【ワシントン＝阿部真司】長島昭久首相補佐官は２３日午前（日本時間２４日未明）、ワシントン近郊のダレス国際空港で記者団の取材に応じ、訪米中に行ったトランプ次期大統領周辺などとの会談を巡り、日米同盟強化の方針が「相当程度（トランプ政権に）引き継がれるという確信を持てた」と語り、「奇をてらわず新政権に向き合う準備をしたい」と強調した。石破首相とトランプ氏の対面での初会談の時期については「一番いいタイミ