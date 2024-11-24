片平里菜が12月10日より6日間、自身初の企画展示会を開催することが発表となった。◆片平里菜 画像『片平里菜 × 石井麻木 作品展「わたしとわたし展」』は片平里菜を10年前から撮影し続けてきた写真家 石井麻木との作品展だ。一方の『「解放のレイヤー展」Redemption Art Work展』は昨年リリースのアルバム『Redemption』の世界観を伝えるアートワーク展となる。開催期間は12月10日から15日までの5日間。場所は東京・渋谷kit gall