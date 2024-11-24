◆スピードスケート◇Ｗ杯第１戦最終日（２４日、長野市エムウェーブ）女子団体追い抜きで高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、堀川桃香（富士急）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）の日本は２分５８秒１２で２位だった。日本は３人で臨む今季初レースに隊列を変更して臨んだ。先頭交代を行わず、エースの高木が最後まで引っ張り、２人が後方から手を添えてプッシングを行う形は昨年と同様だが、長距離を主戦場とする堀川を２人目に置き、