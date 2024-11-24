W杯最終予選で圧倒的な強さ、日本代表の2024年を総括2024年7月以降、日本代表を率いる森保一監督はその温厚そうな表情とはまるで違った強気の一面を見せ続けた。年初のカタール・アジアカップでの敗戦で暗雲が立ち込めたかに見えた日本代表だったが、3月以降はすっかり立ち直る。そして9月からスタートしたアジア最終予選で、日本は6月に試した3バックでこれまでにない快進撃をみせた。森保監督は最終予選から3バックにする