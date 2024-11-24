下鶴隆央氏任期満了に伴う鹿児島市長選は24日投開票され、現職下鶴隆央氏（44）が、元市議の新人桂田美智子氏（71）＝共産推薦＝を破り、再選を確実にした。いずれも無所属。人口減少対策など現市政への評価が争点となった。下鶴氏は選挙戦を通じ、待機児童解消など1期目に取り組んだ子育て支援策をアピール。200以上の団体から推薦を受けた。桂田氏は4度目の挑戦となった。福祉の向上を主張したが及ばなかった。鹿児島市長