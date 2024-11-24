衆院選で当選した河村たかし前市長の自動失職に伴う名古屋市長選挙が行われ、「河村市政」の継承を訴えた新人の広沢一郎さんが初当選しました。過去最多タイとなる新人7人が立候補した名古屋市長選では、日本保守党と地域政党「減税日本」が推薦し、河村前市長の政策の「継承」を訴えた広沢一郎さんが初当選しました。前の参議院議員の大塚耕平さんは愛知県の大村知事が支援し、自民党、立憲民主党、国民民主党、公明党が推