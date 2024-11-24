松山市の愛媛県県民文化会館で開かれた第77回全日本合唱コンクール全国大会（全日本合唱連盟、朝日新聞社主催）の大学職場一般部門は24日、すべての日程が終わった。同日の同声合唱の部ではNHK福岡児童合唱団MIRAIシニア科（福岡）、混声合唱の部ではCombinir di Corista（東京）が、それぞれ最優秀の文部科学大臣賞に輝いた。【写真】死にゆく妹、降りしきる雪賢治の悲痛、二つの合唱団が全日本で活写1日目の各部も含め、自