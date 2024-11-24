使い終わったスチールカップを回収し藻場再生につなげる「鉄ブンプロジェクト」のメンバー＝１７日、鎌倉市内飲食店で使い終わったスチール製のカップを回収し、鉄粉をセメントのブロック片に混ぜて海中に置くことで磯焼けした藻場の再生につなげる「鉄ブンプロジェクト」が鎌倉市内で始まった。海中に溶け出す鉄成分は海藻の光合成に不可欠な栄養素で、鉄分不足が藻場消失の要因の一つとも考えられており、市内企業などが使い捨