◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２ファイナル▽決勝日本―台湾（２４日・東京ドーム）大会２連覇を狙って今大会無傷の８連勝、国際大会２７連勝で決勝に進出した侍ジャパンは、両軍無得点の５回に先発した戸郷翔征投手（巨人）が、先制ソロを被弾した。初回に２死から二塁打を許したが、無失点発進だった戸郷。２回は３者凡退で抑え、３回は２死一、三塁のピンチを迎えたが、初回に二塁打を浴びた