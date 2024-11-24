大相撲九州場所は24日、福岡国際センターで千秋楽の取組が行われ、大関・琴桜（27＝佐渡ケ嶽部屋）は同じく1敗で並ぶ大関・豊昇龍（25＝立浪部屋）と結びで対決。相星決戦を制し、初優勝を飾った。大関同士の優勝を懸けた千秋楽相星決戦は2003年名古屋場所の魁皇―千代大海（12勝3敗で魁皇が優勝）以来21年ぶり。立ち合いから強烈な突きで迫ってきた豊昇龍に対し、一度は投げられそうになったが、よく粘り、最後ははたき込んだ