【WRC】第13戦ラリージャパン（11月24日／デイ4）【映像】異次元アタックで190km/h到達の瞬間ラリーの世界最高峰、WRCの最終戦が全日程を終了。トヨタのマニュファクチャラーズ王者獲得のために奮戦した、日本人ドライバー勝田貴元の超高速アタックが反響を集めている。最終SS「三河湖」は、1位に最大5ポイントが与えられる「パワーステージ」で、ドライバーたちがそれぞれの思惑を持って攻めの走りを見せる。勝田に課された