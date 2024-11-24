総務省が2024年6月に発表した「通信利用動向調査」によると、携帯電話の普及により、固定電話の契約者数は年々減少しています。【漫画】新人の固定電話あるある【全編を読む】2023年時点での【固定電話の普及率】は、世帯全体で58.1％。前年の値64.0％からは、5.9ポイント減少しています。また、全世帯のうち約4割は「固定電話が家にない」世帯であることがわかりました。「就職して、初めて固定電話を使いました」という若者も、