◆プレミア12決勝日本―台湾（24日、東京ドーム）初優勝を目指す台湾代表で、米大リーグ・ダイヤモンドバックス傘下に所属する左腕の林碰萊が、連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」打線を相手に力投を見せている。日本の先発の戸郷翔征（巨人）との投げ合いで、初回は好調な小園海斗（広島）を空振り三振に仕留めるなど3人で終えた。2回も2次リーグのベネズエラ戦で満塁本塁打を放った牧秀悟（DeNA）を見