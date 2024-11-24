広沢一郎氏衆院選で当選した河村たかし氏の市長失職に伴う名古屋市長選は24日投開票され、無所属新人の元副市長広沢一郎氏（60）＝保守推薦＝が、前参院議員大塚耕平氏（65）＝自民、立民、国民、公明推薦、政治団体役員尾形慶子氏（67）＝共産推薦＝らを破り、初当選を確実にした。河村氏が後継候補に指名した広沢氏は市民税減税などの政策を継承すると訴え、幅広い支持を集めた。投票率は39.63％で2021年の前回を2.49ポイント
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 母が依頼…17歳で父親の子を出産
- 2. 綾瀬じゃないのか 電撃婚に衝撃
- 3. 大谷の妻を軽視? MVP表彰が物議
- 4. 夫は27歳上の元ファン 妊娠発表
- 5. 八田容疑者ではなく別人 逮捕
- 6. 立民議員W不倫か 避妊なしと告発
- 7. ADの胸ぐら掴み罵倒 実名暴露
- 8. 斉藤慎二が涙の電話 内容明かす
- 9. ドラクエ3をクリア後 60歳が絶望
- 10. ベンツにはねられ顔グジャグジャ
- 1. 母が依頼…17歳で父親の子を出産
- 2. 八田容疑者ではなく別人 逮捕
- 3. 立民議員W不倫か 避妊なしと告発
- 4. 斎藤知事もヤバイ 女性「自白」
- 5. 老舗すし店終わらせた娘婿の愚行
- 6. 三菱UFJ行員が窃盗 知恵袋に注目
- 7. 夫が車止めるも…駐車場で妻死亡
- 8. 男性遺体から乳児 衝撃の真相
- 9. UFJ行員が客の10億窃盗か X怒り
- 10. 女児7人に性暴力「去勢して」
- 1. 石破首相の身だしなみ 再び物議
- 2. 父の葬儀 取り返しのつかぬ後悔
- 3. 「兵庫維新の会」代表が退任へ
- 4. 岸田氏のInstagram アツいと反響
- 5. 中国、尖閣沖ブイを移動の意向
- 6. 生稲氏の出席影響か 韓国不参加
- 7. 名古屋市長選 広沢氏が当選確実
- 8. 余命1年で入院「病院食」に驚き
- 9. 兵庫知事選辞めた「闇深」な理由
- 10. 兵庫知事選 TVが隠した重大情報
- 1. 日本人写真家 突き飛ばされ死亡
- 2. 「日本の恥」香港で日本人逮捕
- 3. 北では富の象徴 日本では100均品
- 4. 韓国の結婚文化は狂ってる 論争
- 5. パク・シネの愛らしい悪魔に恋に落ちる…
- 6. 邦人写真家が死亡 32歳の男逮捕
- 7. 比大統領殺害に「殺し屋雇った」
- 8. 猫好きは我慢強く謙虚? 傾向分析
- 9. テレ東ドラマ巡り支払命令 台湾
- 10. 中国元高官の息子 台湾人と結婚
- 1. ドラクエ3をクリア後 60歳が絶望
- 2. ベンツにはねられ顔グジャグジャ
- 3. 年収600万男性 Wパンチで貧困に
- 4. 高齢者に立ちはだかる50万円の壁
- 5. 学歴なし40代 転職し年収600万円
- 6. 所得減税 富裕層への適用制限案
- 7. 不倫・妊娠 Snow Peak元社長の今
- 8. 豊田会長正しかった パリで驚き
- 9. スノーピーク 純利益99%減の背景
- 10. 三菱UFJ元行員 客の資産を窃取か
- 1. 噂のiPhone 17 Air 史上最薄か
- 2. AI使用したコカ・コーラCM 賛否
- 3. 六甲バター「バター売ってない」
- 4. 小泉孝太郎「刺さる」助言の数々
- 5. 【ライブドアショッピング】今週の人気
- 6. GoogleのAI 質問者に「死んで」
- 7. セクシー女優と事務所公認で交際した一…
- 8. 名作「AKIRA」YouTubeで配信へ
- 9. iPhone、Apple Watch、Airpodsをまとめ…
- 10. WRCラリージャパン直前インタビュー「…
- 1. 八村「代表でプレーしたくない」
- 2. 田中将大 楽天と来季契約結ばず
- 3. 清原正吾 きっぱり野球引退決断
- 4. 引退の清原正吾がコメント発表
- 5. マー君退団「目標かなわず残念」
- 6. 大谷の勧誘してない発言が物議
- 7. 野球引退の清原Jr. 争奪戦必至か
- 8. 不倫包囲網 瀬戸大也は逃げたか
- 9. JC制覇の武豊 イチロー氏と抱擁
- 10. イチロー氏 清宮にけん制捕れよ
- 1. 綾瀬じゃないのか 電撃婚に衝撃
- 2. 夫は27歳上の元ファン 妊娠発表
- 3. ADの胸ぐら掴み罵倒 実名暴露
- 4. 斉藤慎二が涙の電話 内容明かす
- 5. 中丸謝罪せず 神田正輝が不満か
- 6. 「斎藤知事の失墜画策」SNS騒然
- 7. 西田敏行さん火葬 出てきたもの
- 8. 桜井奈々 3時間並んだTDLで悲劇
- 9. 石破首相の「食べ方」に今田あ然
- 10. 息子説も 火野さんと俳優が激似
- 1. 独身時代に嫌がらせ ツケが回る
- 2. 妊娠中の妻に「ダルマ」夫の悪行
- 3. 子宮全摘勧められるも…衝撃決断
- 4. 遺産狙う妹に「相続放棄」し反撃
- 5. チ・チャンウクが衝撃の変身！闇に生き…
- 6. まるで花嫁が2人 式で友人に困惑
- 7. 小5娘が反抗期? 驚きの事実判明
- 8. ご飯に文句…夫が絶句した制裁
- 9. 結婚後 夫に届いた「2通の封筒」
- 10. これ旦那さん? 写真を見て絶句