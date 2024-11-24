広沢一郎氏衆院選で当選した河村たかし氏の市長失職に伴う名古屋市長選は24日投開票され、無所属新人の元副市長広沢一郎氏（60）＝保守推薦＝が、前参院議員大塚耕平氏（65）＝自民、立民、国民、公明推薦、政治団体役員尾形慶子氏（67）＝共産推薦＝らを破り、初当選を確実にした。河村氏が後継候補に指名した広沢氏は市民税減税などの政策を継承すると訴え、幅広い支持を集めた。投票率は39.63％で2021年の前回を2.49ポイント