◆明治安田生命Ｊ３リーグ第３８節金沢１−０奈良（２４日、金沢ゴーゴーカレースタジアム）Ｊ３ツエーゲン金沢は、１−０で１７位の奈良クラブに勝利。４戦ぶりの白星で、最終順位は１２位となった。試合後は選手の奮闘に大きな拍手と声援が送られる一方で、今季はＪ２昇格を果たせず、最終戦セレモニーではブーイングも。ゴール裏のサポーター席には「サポーター軽視」「どこが一丸？」「未来の為の対話を」と厳しい言葉が