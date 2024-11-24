名古屋市長選挙 広沢一郎氏が当選確実河村たかし前市長が後継指名 11月24日投開票の名古屋市長選挙で、当選を確実にした無所属で新人の広沢一郎さん（60）。 【写真を見る】名古屋市長選挙 広沢一郎氏（無・新）に当選確実 河村たかし前市長の政策を“丸ごと継承”「たかしからイチローへ」【速報】 日本保守党の推薦を受け「市民税減税」をはじめ、河村前市長が取り組んだ政策を丸ごと継承するとアピールしまし