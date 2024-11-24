日本代表「侍ジャパン」は24日、野球最強国を決める国際大会「ラグザス presents 第3回WBSC世界野球プレミア12」のチャイニーズ・タイペイ戦に出場。悲願の連覇をかけた決勝戦は、3回が終わって0－0。両チームの先発が好投し、緊迫した展開が続いている。 ■侍打線は変則左腕に苦戦 先発の戸郷翔征投手は初回、2死走者なしから3番のチェン・ジェシェン外野手に左中間を破られる二塁打を許すも、4番リン・アン