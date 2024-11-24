■まじめにダンスする高橋が最終的に3人の自由な動きに飲まれてしまう愉快な動画 【動画】高橋海人・サンドウィッチマン・くっきー！の「WOW」ダンス King ＆ Prince公式TikTokにて、高橋海人（「高」ははしごだかが正式表記）、サンドウィッチマンの伊達みきお＆富澤たけし、野性爆弾のくっきー！がKing ＆ Princeの楽曲「WOW」にのせてダンスする動画が公開された。 動画は、真ん中に高橋が立ち、普段通りのダン