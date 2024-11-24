名古屋市長選は24日投開票され、新顔で前副市長の広沢一郎氏（60）=日本保守、地域政党・減税日本推薦=が当選を確実にした。前参院議員の大塚耕平氏（65）=自民、立憲民主、国民民主、公明推薦=ら新顔6人を破った。広沢氏は、河村たかし前市長の後継候補として、市民税減税や名古屋城天守の木造復元といった主要政策を「丸ごと引き継ぐ」と訴え、支持を集めた。投票率は39・63%（前回42・12%）。当選が確実となり、河村たかし前