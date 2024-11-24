SoftBankの法人向けスマホ「DIGNO BX3」および「DIGNO BX3 Plus」、「DIGNO BX3 カメラレス」が登場！ソフトバンクは21日、携帯電話サービス「SoftBank」の法人向け新商品として5G対応エントリースマートフォン（スマホ）「DIGNO BX3（型番：A401KC）」および「DIGNO BX3 カメラレス（型番：A402KC）」、「DIGNO BX3 Plus（型番：A403KC）」（ともにKyocera製）を2024年11月29日（金）に発売すると発表しています。販売チャネルはS