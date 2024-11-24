元ＳＫＥ４８の北野瑠華がこのほど、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。初写真集「触れて、みる?」（白夜書房）の２刷決定をオフショットともに報告した。 【写真】ネットで大きな反響を集めた北野瑠華の一糸まとわぬ船上カット 虹が映える青空の下、水着姿でピースサインを繰り出す写真に「なんと【３刷決定】しました うれしすぎるよ！！！幸せすぎるよ！！！ 本当に本当にありがとうございます！！！まだまだ