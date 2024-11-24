俳優の清原果耶が主演を務めるABCテレビ・テレビ朝日系連続ドラマ『マイダイアリー』（毎週日曜後10：15）の第5話が、きょう24日に放送される（後11：15〜）。【画像】「トゥース！」のポーズ？ 宴会スタッフアルバイト姿の佐野勇斗＆望月歩同作は、社会人1年目の主人公が、日々の些細な出来事をきっかけに大学時代を振り返る形で描く、春群群像劇。『わたしの一番最悪なともだち』などの脚本家・兵藤るり氏によるオリジナル