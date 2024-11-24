◆明治安田Ｊ３リーグ▽最終節大宮１―２富山（２４日・ＮＡＣＫ）Ｊ３優勝、来季Ｊ２昇格を決めている首位・大宮はホームの最終節で３位の富山に１―２で敗れた。前半３０分に自陣左サイドのクロスから富山ＤＦ安光将作に先制点を奪われ、同アディショナルタイムにも失点した。リーグ戦３８試合で２５勝１０分け３敗。シーズンを通して圧倒的な強さを誇ったが、最終節で１８試合ぶり黒星を喫した。だが、Ｕ―１９日本代表