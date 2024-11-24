柚羽さんの実家までやって来た2人。なんと柚羽さんの実家は豪邸でした！手が震えてインターホンを押せない柚羽さんを、「俺がいるから」とヨシキさんは優しく勇気づけます。Aiさん（@mayai260）が描くエッセー作品『ハイスペック旦那から逃げました』第67話をごらんください。 ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai