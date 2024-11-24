24日午後2時半ごろ、静岡県小山町の東名高速道路上り線の足柄スマートインターチェンジ（IC）―大井松田IC間で、高速バスと大型トラック、乗用車の計3台が絡む事故が起きた。6人が病院に搬送され、いずれも軽傷とみられる。県警高速隊によると、搬送されたのはバスの乗客3人と運転手、トラックと乗用車の運転手。バスの乗客は約50人で、事故後に降車して道路脇で待機した。東京方面に向かうため、別のバスが手配された。高速隊