5人組アイドルグループ「ハニースパイスRe;」の姫乃れいなさんのデジタル写真集「おとなれいな」（撮影／上野峻、発売元／BREEZE GIRLS）がAmazon Kindleからリリース。誌面カットが公開されました。【写真】セクシーショットに挑戦した姫乃れいなさん東京都出身の姫乃さんは2024年4月にハニースパイスRe:へ加入。グループでは白色を担当しており、趣味はお菓子／パン作り。チャームポイントはぱっちりした目と涙ボクロで、「涙ボ